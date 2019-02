“Vanaf 2020-21 ijkingsproef verplicht voor studenten bio- en industrieel ingenieur”

De Vlaams Interuniversitaire Raad (VLIR) heeft beslist dat vanaf het academiejaar 2020-2021 studenten bio-ingenieur en industriële ingenieurswetenschappen verplicht moeten deelnemen aan een niet-bindende ijkingstoets vooraleer ze met de opleiding kunnen beginnen. Als voorwaarde vraagt de VLIR een aangepaste structurele financiering en validiteit van de toetsen. Dat meldt het Leuvense studentenblad Veto.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is zoals bekend voorstander van een uitbreiding van dergelijke verplichte, niet-bindende toelatingsproeven ook naar humane wetenschappen. Momenteel zijn er reeds verplichte ijkingsproeven voor de opleiding diergeneeskunde en sinds vorig jaar ook voor burgerlijk ingenieur. Verschillende universiteiten bieden daarnaast ook vrijblijvend toetsen aan.

Dergelijke ijkingsproeven moeten toekomstige studenten in de eerste plaatst een goed zicht geven op hun startcompetenties en mogelijke valkuilen. Over het effect bestaat er echter discussie. De UHasselt is gekant tegen dergelijke verplichte proeven omwille van de te lage voorspellende waarde en het hoge afschrikkingseffect.