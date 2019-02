23 sneeuwdagen in “abnormaal sombere” januari

Het heeft vorige maand in België 23 dagen gesneeuwd. Dat blijkt uit het klimatologisch maandoverzicht van het KMI. In Mont-Rigi, in de Luikse gemeente Weismes, werd het dikste pak sneeuw gemeten: 34 centimeter op 30 januari.

“Ook vermeldenswaardig: op 22 en 23 januari lag er meer sneeuw in het westen van ons land dan op de Hoge Venen”, klinkt het. Zo lag er in Lissewege, deelgemeente van Brugge, op 23 januari 14 centimeter sneeuw.

Voorts was januari een “abnormaal sombere maand”. In Ukkel registreerde het KMI de eerste tien dagen van de maand slechts 2 uur en 13 minuten zon, ver onder de normale waarde van 15 uur en 49 minuten en nog ruim een uur minder dan het begin van januari 2018. Die maand was met in totaal 26 uur en 59 minuten zon de somberste eerste maand ooit. “Rond de 20ste waren er echter enkele zeer zonnige dagen, waardoor we toch niet moesten vrezen voor het een nieuw somberterecord”, luidt het. De zon scheen vorige maand uiteindelijk 37 uur en 56 minuten (normaal 58 uur en 34 minuten).

Warm begonnen, koud geëindigd

Wat de temperatuur betreft, zien we het omgekeerde. Januari begon warmer dan gemiddeld, maar eindigde toch heel wat kouder dan normaal. “Wanneer we naar de gemiddelde temperaturen kijken over heel de maand, was januari daardoor een normale maand voor Ukkel”, zegt het KMI.

De gemiddelde temperatuur bedroeg er 3 graden Celsius (normaal 3,3). De hoogste temperatuur in Ukkel, 9,5 graden, werd op de 13de gemeten, “toch een zeer abnormaal lage waarde voor deze maand”, zegt het KMI (normaal 12,2). De laagste temperatuur van -6,1 graden werd op de 22ste gemeten (normaal -6,5). In Ukkel werden daarnaast 12 vorstdagen, met een minimumtemperatuur onder het vriespunt, geregistreerd (normaal 11,6) en 1 winterse dag, met een maximumtemperatuur onder het vriespunt (normaal 2,9).

In ons land werd de hoogste temperatuur op de 13de gemeten in Kruishoutem (Oost-Vlaanderen), waar het kwik toen steeg tot 11 graden. Het koudste was het op de 21ste en 22ste in Elsenborn in de Oostkantons met -15,8 graden.