Eén op de acht havenarbeiders test positief op drugs

Tijdens een controleactie rond druggebruik in het verkeer bij havenarbeiders hebben donderdagnamiddag vijf van de 41 bestuurders positief getest op drugs. Het is sinds 2012 al de tiende keer dat de politiediensten dergelijke actie organiseren. De actie krijgt de naam Portus mee.

Donderdagnamiddag tussen 13.45 uur en 18.15 uur hield de Brugse Lokale Politie samen met de federale scheepvaart- en wegpolitie en de douane een controleactie in de haven van Zeebrugge. Onder de noemer Portus vond er een controle plaats rond druggebruik in het verkeer bij havenarbeiders. De focus lag op het woon-werkverkeer en het besturen van een voertuig tijdens de diensturen.

De resultaten zijn opvallend. Van de 41 gecontroleerde voertuigen bleek dat 22 bestuurders in aanraking zijn gekomen met drugs. “Dat betekent echter niet dat het om 22 gebruikers gaat. Drugs kan bijvoorbeeld kleven op geld of aan het stuur van een wagen. Vooral in havengebied worden auto’s vaak gewisseld. We werken met een “swap”, een soort staalafname, en een checklist. Vooral die swap heeft gezorgd voor dat hoge cijfer.”, duidt Lien Depoorter van de Brugse politie. “Vijf bestuurders hebben wel effectief positief getest op drugs. Hun rijbewijzen zijn ingetrokken.”

Daarnaast legde ook nog een bestuurder een positieve ademtest af, werd een proces-verbaal opgemaakt voor drugsbezit, en een ander pv voor verboden wapendracht. Er waren ook acht waarschuwingen voor onvolledige boorddocumenten en de douane stelde een proces-verbaal op en nam sigaretten in beslag. Die cijfers sterken de politiediensten dat dergelijke acties nodig zijn en blijven.