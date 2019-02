Eden Hazard opnieuw verkozen tot “Devil of the Year”

Eden Hazard is de Devil of the Year anno 2018. Dat maakte de Belgische voetbalbond vrijdag bekend op Twitter. Hazard haalde het in de stemming ruimschoots voor Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Hij volgt op de erelijst zichzelf op.

Hazard had met 14.974 stemmen bijna vijf maal zoveel stemmen als nummer twee, Axel Witsel (3.801). Kevin De Bruyne eindigde als derde met 2.005 stemmen. Fans konden tot 31 januari op de website van de bond stemmen voor hun favoriete Rode Duivel. In vergelijking met de voorgaande jaren kwamen alle Duivels die speelminuten maakten, in aanmerking voor de trofee. De vorige jaren kon de prijs enkel gewonnen worden door spelers die doorheen het jaar minstens één keer tot Man van de Match werden verkozen.

De Rode Duivels kwamen in het historische 2018 zeventien keer in actie en dat leverde dertien zeges, twee draws en twee nederlagen op. De twee draws kwamen tot stand in de oefenwedstrijden tegen Portugal (0-0) en Nederland (1-1), de twee nederlagen zitten in het collectieve geheugen. In de halve finales van het WK werd er in Sint-Petersburg met 1-0 verloren van Frankrijk, dat enkele dagen later de wereldtitel pakte. Medio november werd het Duivelse jaar onverwachts afgesloten met een 5-2 blamage in en tegen Zwitserland, waardoor de Duivels van bondscoach Roberto Martinez dit jaar niet voor de eindzege in de Nations League mogen strijden.

. Erelijst Devil of the Year:

2015: Kevin De Bruyne

2016: Dries Mertens

2017: Eden Hazard

2018: Eden Hazard