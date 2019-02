Top en Flop van de wintermercato: transfers die er niet kwamen, de pizza’s van Anderlecht en de discussie-Luyindama

Boem, paukeslag. De wintermercato in het voetbal zit erop. Sommige clubs maakten van Deadline Day handig gebruik om nog even wat emotionele instabiliteit te vertonen. Dat misbruiken wij graag om een lijstje te geven van dingen waar we dankbaar en minder dankbaar voor zijn geweest de afgelopen maand. Spoiler alert: het bleek vaak om transfers te gaan die er niét kwamen. Eén onderwerp staat zowel bij ‘top’ als bij ‘flop’: omdat we zo ontzettend graag aan hokjesdenken doen, hebben we de transfer van Christian Luyindama bij allebei geparkeerd.