Snoeihard assisenpleidooi tegen verdachte Steven Van Geel: “Je hebt Mikey laten creperen”

Brugge / Oostende - “De dood van Mikey Peeters was een laffe aanslag. Een toonbeeld van gratuit, zinloos geweld.” Vandaag valt het doek op het assisenproces rond de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19) in Brugge. Procureur-generaal Serge Malefason haalde nog eens hard uit naar de enige aanwezige beschuldigde Steven Van Geel. “Je hebt Mikey zieltogend en bloedend achtergelaten. Waarom ben je weggelopen, van een stervende Mikey, als je toch niets met de dood van Mikey te maken had?

“Het Hemelvaartweekend toen in mei 2014, had een mooi weekend moeten zijn”, begon procureur-generaal Serge Malefason zijn betoog. “Maar het is abrupt verstoord, in een klein kwartier. Alles in rep en roer. Paniek, sirenes, de MUG, een jongeman 19 jaar badend in bloed. Doorstoken, reanimatie, afgevoerd naar AZ. Licht uit. Dood, volledig doodgebloed. Mikey Peeters is niet meer en hij zal er nooit meer zijn. Op een lafhartige manier beroofd van zijn jonge leven. Met een mes, meegebracht door Steven Van Geel.”

“Een laffe aanslag”

Malefason noemt de dood van Mikey Peeters onomwonden een “laffe aanslag”. “Het had totaal geen zin. Het is alleen een toonbeeld van gratuit, zinloos geweld.”

“Het waarom van die dood, gaan we nooit weten. En dat maakt het leed, van al zijn dierbaren des te wreder. Zij hebben geen antwoord gekregen. Een dood, veroorzaakt door de slechte inborst van Suleyman Betelguiriev, en Steven Van Geel. De twee-eenheid, uitgaand in Brugge en Oostende. Ze lieten hem achter in zijn doodstrijd.”

“Als een kleuter op speelplaats”

Malefason richtte zich meermaals persoonlijk tot Steven Van Geel (26), die als enige aanwezig is op zijn proces, aangezien zijn kompaan Suleyman Betelguiriev (25) naar Tsjetsjenië is gevlucht. “Van Geel speelde een cruciale rol bij de dood van Mikey Peeters”, zegt de procureur-generaal. “Hij gedraagt zich nu als een kleuter op de speelplaats, met zijn armen gekruist. Zegt dat het ‘niet ik’ was, ‘maar allemaal de schuld van Suleyman’. Maar hij liet Mikey zieltogend achter. Is dat dan allemaal zo eenvoudig? Was het dan niet de moment om te blijven staan, Steven? En je verantwoordelijkheid te nemen? Waarom weglopen, van een stervende Mikey, als je toch niets met de dood van Mikey te maken hebt? Je hebt hem laten creperen op de Markt van Brugge.”

Houdgreep

Over Suleyman Betelguiriev staat volgens de procureur-generaal niet de minste twijfel dat hij schuldig is aan doodslag. “De camerabeelden en de driestheid waarmee hij inhakte op Mikey zijn duidelijk.” Maar ook over Van Geel, voor hem als mededader, is Malefason onverbiddelijk. “Was het niet zo dat hij Mikey Peeters naar de grond heeft gebracht? Was het niet zo dat hij Mikey Peeters toen in een houdgreep hield? In klem? En Mikey belemmerde in zijn verweer? Was het niet daardoor dat Suleyman vrij spel kreeg? Steven Van Geel heeft alle voorwaarden gecreëerd die geleid hebben tot de dood van Mikey Peeters. Het is door Steven Van Geel dat Suleyman hem kon doden. Had hij het mes niet meegebracht, hem niet in een houdgreep gehouden en niet om de tussenkomst van Suleyman gevraagd… dan leefde Mikey Peeters nu nog.”

Later krijgt Kris Vincke, de advocaat van Steven Van Geel, het woord. Vanmiddag zal de jury in beraad gaan. Een uitspraak wordt ten vroegste vanavond verwacht.