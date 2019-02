Website Staatsblad al twee dagen niet bereikbaar

Door technische problemen met het datacenter van de federale overheid is het Belgisch Staatsblad tijdelijk niet toegankelijk. Dat heeft de federale overheidsdienst Justitie op Twitter bekendgemaakt. Als noodoplossing zullen de publicaties van donderdag en vrijdag op de website van de FOD Justitie gepubliceerd worden.

“Door elektriciteitswerkzaamheden bij het datacenter, heeft een storing ervoor gezorgd dat de servers zijn uitgevallen. Bij het heropstarten waren er toch nog moeilijkheden”, meldt woordvoerder Edward Landtsheere van de FOD Justitie. Het datacenter van de federale overheid staat gehuisvest bij de FOD Financiën. Het is nog onduidelijk hoe de storing is kunnen plaatsvinden of hoelang de website van het Staatsblad nog ontoegankelijk blijft.

Ondertussen gaan de publicaties in het Staatsblad gewoon door, en zoekt de FOD Justitie naar een tijdelijke oplossing. “We zijn samen met technici sinds gisteren aan het werk om een oplossing te vinden. De publicaties van gisteren en vandaag zullen op de website van de overheidsdienst Justitie beschikbaar zijn. Zo kunnen ze toch geraadpleegd worden door het publiek”, benadrukt Landtsheere.

De storing heeft ook een invloed gehad op andere programma’s en diensten van de federale overheidsdiensten. Veel toepassingen van de FOD Justitie werken via dezelfde servers van het datacenter. Volgens Landtsheere blijft de hinder beperkt. “Veel andere programma’s van Justitie, zoals noodzakelijk voor de rechtbanken, ondervinden geen hinder van de storing omdat we een back-upsysteem hebben voorzien.”