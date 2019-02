Van de post tot het onderwijs, steeds meer sectoren gaan staken op 13 februari

Spoorwegen, luchthavens, de haven ook. Steeds meer organisaties laten weten dat ze mee staken op 13 februari. Vakbonden kunnen onmogelijk nu al een volledige lijst geven van wie allemaal het werk neerlegt. Maar ze geven wel een antwoord op de vraag waarom ambtenaren mee staken voor een conflict bij de werknemers in de privé.

Eerst de lijst van organisaties waar al een stakingsaanzegging is ingediend: het spoor, De Lijn, de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB, De Waalse vervoersmaatschappij TEC, luchtverkeersleider Skeyes, de politie, gevangenissen, het onderwijs, Bpost.

Wij zijn het leger niet

“Maar eigenlijk is het momenteel nog onmogelijk te zeggen wie allemaal zal staken”, zegt David Van Bellingen van de christelijke vakbond ACV. “De vakbond is het leger niet waar de chef zegt: marcheren! en iedereen volgt. Op dit moment zijn onze mensen in bedrijven en openbare instellingen collega’s aan het informeren en motiveren om mee te staken.”

Gina Heyrman, van de socialistische vakbond ABVV: “Het is nog onmogelijk een lijst te geven van alle bedrijven en instellingen die mee staken. We voelen wel dat er veel actiebereidheid is.”

Toch vreemd: in de lijst van organisaties die staken, staan heel veel overheidsinstellingen. Terwijl de actie van 13 februari is ingegeven door het geblokkoorde gesprek over de loonnorm. Die onderhandelingen gaan over het loon van de werknemer in de privésector. En niet in de openbare diensten.

Solidariteit

“Toch is het niet vreemd dat openbare diensten mee staken. Zij doen dat deels uit solidariteit met de werknemers in de privé. Maar ook om aan te geven dat hun eigen diensten niet optimaal functioneren of bedreigd zijn door besparingen. En dat kan de werknemers in de privé schaden. Eén voorbeeld: door een mank openbaar vervoer hebben werknemers problemen om op hun werk te geraken”, zegt Gina Heyrman van het ABVV.

David Van Bellingen (ACV) wijst erop dat de scheiding tussen openbare diensten en privé ondernemingen niet altijd zo rigoureus is. Hij noemt De Lijn. Daar worden sommige lijnen gereden in onderaanneming, door privémaatschappijen.

“Vergeet ook niet dat de loonafspraken in de privé vaak een locomotief zijn voor die in de openbare sector. En dat veel afspraken in de privé - over het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT) bijvoorbeeld - worden gekopieerd in de openbare instellingen. Ook dat verklaart waarom de openbare diensten op 13 februari mee gaan staken.”