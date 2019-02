Aangereden voetganger kon kankermedicatie niet meer nemen en bezweek aan ziekte

Appels - Erwin Cremers, die in 2017 van het voetpad werd gemaaid door een verslaafde bestuurder, is twee weken geleden overleden. Volgens zijn familie het gevolg van het ongeval, waardoor hij maandenlang zijn kankermedicatie niet kon nemen

Het ongeval gebeurde op 11 juli van 2017. De aan pijnstillers verslaafde bestuurder Mouhamed-Adel A. (27) uit Dendermonde ging in de Bogaerdstraat van de rijbaan af, kwam links op het voetpad terecht en schepte daar voetgangers Erwin Cremers en zijn echtgenote op. Het koppel werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en wachtte een lange revalidatie.

Twee weken geleden overleed Erwin Cremers aan de gevolgen van beenmergkanker. Toch legt zijn familie een pijnlijke link tussen zijn overlijden en de aanrijding in de Bogaerdstraat. Dat kwam zijn echtgenote vrijdag zelf aanklagen tijdens het proces van Mouhamed-Adel A. in de politierechtbank van Dendermonde.

“Door de verwondingen die mijn man had opgelopen mocht hij zijn medicatie voor de beenmergkanker waaraan hij leed vijf maanden lang niet meer nemen. Want dat hield de botvorming tegen, zeiden de dokters. Als hij de pillen wel had kunnen nemen, was zijn ziekte veel beter bestreden kunnen worden.”

De familie van Erwin Cremers kwam in de rechtbank met een opvallende verklaring Foto: bfs

Zowel de politierechter als de procureur en de advocaten van Mouhamed-Adel A. waren niet op de hoogte van het overlijden van Erwin Cremers, en nog minder van de mogelijke link tussen het ongeval en zijn overlijden. De rechter besliste daarop om de zaak uit te stellen naar 14 juni.

Mouhamed-Adel A. riskeert momenteel voor het ongeval in de Bogaerdstraat zes maanden cel, een boete van 4.000 euro en het opnieuw afleggen van alle proeven. Het openbaar ministerie wil hem ook voorgoed ongeschikt laten verklaren om ooit nog met een auto te rijden. Na het ongeval werden er in de koffer van zijn wagen grote hoeveelheden van de pijnstiller tramadol aangetroffen. Daar bleek de bestuurder verslaafd aan te zijn. Ook op het moment van de feiten was hij onder invloed van de medicatie, die hij van verschillende dokter had voorgeschreven gekregen.