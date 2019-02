Nog 23.000 gezinnen zonder toegang tot snel internet, maar daar komt binnenkort een einde aan

Door een daling op de prijs voor straalverbindingen, hoopt de regering ervoor te zorgen dat 23.000 gezinnen die vandaag geen toegang hebben tot breedbandinternet via vaste of mobiele verbinding, dat binnenkort wel hebben. Dat heeft minister bevoegd voor Telecom Philippe De Backer (Open Vld) vrijdag aangekondigd na afloop van de ministerraad.

Ons land kent een dichte dekkingsgraad van breedband en snelle breedband, al zijn er nog 23 witte en grijze zones waar connecteren niet of nauwelijks mogelijk is. De regering hoopt dat gat de komende twee jaar dicht te rijden - waar ook Europa op aandringt. De voorbije twee jaar werden er al 16 weggewerkt.

Daarvoor biedt minister De Backer via een koninklijk besluit de operatoren gedurende tien jaar een korting van 80 procent aan op de rechten die ze moeten betalen voor straalverbindingen. Dat moet hen aanmoedigen om de komende twee jaar te investeren in die grijze en witte zones. Proximus zou de komende twee jaar 23.000 woningen connecteren.

“We staan vandaag op en gaan slapen met onze smartphone. De smartphone, app en andere digitale toepassingen maken ons leven voortdurend makkelijker”, zegt de minister. “Maar dat kan natuurlijk alleen als er altijd en overal een goede verbinding is. Daarom wil ik de laatste blinde vlekken wegwerken en zo ook de ondernemers in onze digitale economie en onze e-commerce een duwtje in de rug geven”.

