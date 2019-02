Opgelet: Brusselse politie neemt twee superflitsers in gebruik en betrapt meteen 17 hardrijders

Brussel - De politiezone Brussel-West (Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Jette, Ganshoren, Koekelberg) heeft vrijdag samen met Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) haar nieuwste generatie snelheidsradar en twee anonieme voertuigen voorgesteld. Het Brussels gewest trekt een subsidie van 280.000 euro uit voor de aankoop van het materiaal.

De twee nieuwe mobiele snelheidscamera’s van het type Redflex NK7 werken met infrarood en dus zonder flits. De snelheidsovertreders zullen het dus niet opmerken dat ze gevat worden door de superflitser. In een anoniem voertuig krijgen de politieagenten de beelden binnen op een laptop en zien ze meteen de te snel rijdende automobilisten.

De flitsers en de anonieme voertuigen werden vrijdag voorgesteld en meteen in gebruik genomen op de Keizer Karellaan in Sint-Agatha-Berchem. Na een uur waren al zeventien snelheidsovertredingen vastgesteld. De snelheidsradar kan tot zes rijstroken tegelijkertijd in het oog houden.

“We zullen deze camera’s meestal gebruiken op de grote invalswegen van en naar het centrum. Soms gebruiken we ze ook op vraag van bewoners in een zone 30”, aldus hoofdcommissaris Johan Berckmans, woordvoerder van de politiezone Brussel-West.

Staatsecretaris Debaets laat nog weten dat in de laatste subsidieronde van het Brussels gewest voor de aankoop van materiaal door de zes verschillende Brusselse politiezones de nadruk zal liggen op fietsbrigades.