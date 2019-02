“Chelsea-trainer Maurizio Sarri nam Eden Hazard voor hele groep op de korrel”

Chelsea-trainer Maurizio Sarri heeft Rode Duivel Eden Hazard voor de hele groep terechtgewezen na de 4-0-vernedering op het veld van Bournemouth. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph.

Sarri probeert al langer zijn manier van spelen op te leggen aan de Blues en kampt met frustraties omdat dit niet snel genoeg gaat. Op het veld van Bournemouth hadden de blauwhemden veelvuldig de bal, maar ze deden er bitter weinig mee. Tot frustratie van Sarri, die zag hoe draaischijf Jorginho werd lamgelegd en zijn spelers achteraf een uur lang de levieten las in de kleedkamer.

Volgens The Telegraph kreeg vooral sterspeler en Rode Duivel Eden Hazard ervan langs. Sarri zou de Belg ervan beschuldigd hebben dat hij speelt zoals hij wil, in plaats van te doen wat de trainer hem vraagt. Daarna zou de Italiaan gevraagd hebben wat zijn spelers van de afgang vonden en of zij dachten dat hij iets beter zou kunnen doen.”

Chelsea is het nieuwe jaar dramatisch gestart. De Engelse landskampioen van 2017 kon nog maar één van zijn vier matchen in de Premier League winnen en ging achtereenvolgens tegen Arsenal en tegen Bournemouth de boot in. Zaterdag om 16 uur speelt Chelsea thuis tegen Huddersfield, de laatste in de stand.