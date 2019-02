Antwerpen - In de Artsen zonder Grenzenstraat, middenin ’t Groen Kwartier in Antwerpen, is vrijdagochtend een overleden man aangetroffen. Het betreft een 38-jarige dakloze man.

De politie en hulpdiensten rukten uit voor de dakloze man die was aangetroffen in de vrieskou in de nieuwe woonwijk. Zij konden alleen maar zijn overlijden vaststellen. De doodsoorzaak wordt onderzocht. “Of de weersomstandigheden een rol gespeeld hebben bij het overlijden, is (nog) niet uit te maken”, zegt de politie.