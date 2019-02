Anderlecht bedankt Romelu Lukaku expliciet om aanwinst Yannick Bolasie te overtuigen: “Hij keek me aan en zei: Go!”

Zondag staat in een uitverkocht Sclessin de Clasico tussen Standard en Anderlecht op het programma. Sowieso al een duel op het scherp van de snee en nu nog meer omdat beide teams punten nodig hebben om hun stek in Play-Off 1 veilig te stellen. De aanwezigheid van aanwinst Yannick Bolasie zorgt alvast voor het nodige positivisme bij paars-wit. Met expliciete dank aan Romelu Lukaku.

Foto: Photo News

Rutten: “Ik wilde eerst Ronaldo, dan Messi en dan Bolasie”

Bij Anderlecht ging er vorige zondag met een 2-1 zege tegen Eupen en enkele lichtpunten wat druk van de ketel en ook kersvers coach Fred Rutten heeft zijn eerste zege in België op zak. Een verplaatsing naar Luik is echter andere koek en dat beseft de Nederlander maar al te goed. Maar de Nederlander had hoopgevend nieuws vanop de ochtendtraining. Naast zorgenkinderen Dimata en Trebel tekende ook aanwinst Bolasie meteen present. “Ik was echt opgelucht vanochtend, het was denk ik de eerste maal dat ik met een voltallige kern op het veld stond en dat gaf een goed gevoel. Maar met de geblesseerden moeten we het uiteraard van dag tot dag bekijken of ze klaar zijn voor de match.”

“Mijn eerste indruk van Yannick Bolasie? Dat het een heel lieve jongen is, een vriendelijk man. (lacht) Nee, zijn eerste training was wat we van hem mochten verwachten. Ik heb begrepen dat hij zondag meteen speelgerechtigd is dus als ik zou willen mag dat.”

Bolasie is een flankaanvaller, terwijl iedereen dacht dat Anderlecht op zoek was naar een diepe spits, een nummer negen. “We hebben nooit geroepen om een nummer negen”, benadrukte Rutten. “We zochten vooral een type speler die vooraan meteen voor rendement kon zorgen - scoren en assists geven - en aan dat profiel voldoet hij. We hebben met Dimata en Santini al twee goede negens die elk 12 keer scoorden, het was enkel de buitenwacht die om een nieuwe negen riep.”

“Of ik tevreden ben met de transfers van Anderlecht in deze mercato? Ik had een heel mooi lijstje: nummer één was Ronaldo, Messi op twee en nummer drie staat daar (wijzend naar Bolasie). Hopelijk kan hij die druk aan...”

“Dat er weinig vertrekkers zijn, betekent niet dat ik nog spelers naar de B-kern zal sturen. Daar ben ik niet zo fan van, op het einde blijkt toch vaak dat je iedereen nodig hebt. Maar ik denk wel dat er voldoende kwaliteit aanwezig is om onze belangrijkste doelstelling te halen: play-off 1 halen. Eens we daar zijn, zien we wel.”

Foto: Photo News

Bolasie: “Zondag mijn Bolasie-flick? Wie weet”

Na de coach was het de beurt aan aanwinst Yannick Bolasie, die met rugnummer 11 zal spelen en werd geïntroduceerd door Frank Arnesen. “Ik ben zeer tevreden dat we een speler met zoveel ervaring hebben kunnen binnenhalen”, zei de sportief directeur van Anderlecht. “We moeten het team van Michael Verschueren bedanken om alle papieren uiteindelijk nog op tijd in orde te krijgen. Maar we moeten ook Romelu Lukaku bedanken, die heeft uitgelegd hoe Anderlecht in mekaar zit. Gelukkig wilde hij ook komen.”

“Ik wilde graag komen omdat ik in Engeland al op alle niveaus heb gespeeld en ik dacht dat verandering goed zou zijn voor mijn ontwikkeling”, aldus Bolasie. “Ik zag altijd dat spelers uit het buitenland iets extra’s hadden, dat wil ik hier ook opdoen. Daarom vertrok ik ook bij Aston Villa. Anderlecht is ook een grote club die al heel wat grote spelers heeft voortgebracht. Hier kan ik ervaring opdoen en na zes maanden kan ik terugkeren naar Everton.”

Bolasie werd overtuigd door enkele ex-Anderlechtspelers. Vooreerst Romelu Lukaku (de twee speelden in 2016 nog samen bij Everton en werden daar door hun Congolese roots buren en beste vrienden) maar ook landgenoten als Chancel Mbemba en Dieumerci Mbokani.

“Toen ik aan Romelu vertelde dat Anderlecht interesse had, keek hij me aan en zei hij: Go! Ik ben alvast klaar om zondag te spelen want ik ben altijd blijven trainen.”

Of hij dan meteen ook zal uitpakken met zijn Bolasie-flick (zie onderaan)? “Ik heb het dit seizoen nog voor Congo gedaan. Maar ik moet zien hoe de wedstrijd verloopt. Als we voor staan en ik me amuseer, dan kan het. Maar ik denk eerst aan het team. Maar als ik geniet, komt zoiets vanzelf. Zo ben ik nu eenmaal en zo heb ik in het park leren voetballen.”

