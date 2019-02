Fabio Quagliarella jaagt op z’n 36ste op uniek record na één grote nachtmerrie door een krankzinnige stalker: “Ik heb veel geweend”

Wie is er momenteel de topscorer in de Serie A? Het zou een uitstekende quizvraag kunnen zijn. Het is namelijk niet Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi of Edin Dzeko. Nee, het is Fabio Quagliarella. De, jawel, 36-jarige ploegmaat van Dennis Praet bij Sampdoria. Een man met een opmerkelijk verhaal.