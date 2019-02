Crystal Palace-trainer in de wolken met komst van Michy Batshuayi: “We hebben geluk gehad”

Crystal Palace-trainer Roy Hodgson heeft vrijdagmiddag tekst en uitleg gegeven bij de transfer van Rode Duivel Michy Batshuayi. De Belgische aanvaller wordt door Chelsea voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Palace. Hodgson toonde zich alvast opgetogen met de aanwinst, die in Londen de concurrentie moet aangaan met die andere Belgische aanvaller, Christian Benteke.

Batshuayi komt over van Valencia nadat zijn uitleenbeurt aan de Spaanse club werd stopgezet na enkele teleurstellende matchen. Bij Crystal Palace, momenteel op de vijftiende stek in de Engelse Premier League, kan hij terug wat vertrouwen proberen opdoen. “Ik zie hem (Batshuayi, nvdr) deze middag”, vertelde trainer Roy Hodgson op zijn persconferentie vrijdag. “Zijn vliegtuig komt zo aan, dus ik zal met hem spreken. Hij was fit genoeg om te spelen voor Valencia, dus ik heb er geen twijfel over dat hij dat ook voor ons zal zijn.”

Roy Hodgson. Foto: Photo News

Palace had Batshuayi al langer op het oog, zei Hodgson. Ze hadden alleen niet gedacht dat ze ook kans maakten om de Belg te halen. “Het was wel onverwacht, ja. We hebben een beetje geluk gehad dat hij nergens anders naartoe gestuurd werd. Dit is iets dat ik woensdagavond niet had zien aankomen, ook al was er een sprankeltje hoop. We spraken al over hem nog voor de wintermercato opende. We dachten aanvankelijk dat hij weer uitgeleend zou worden, maar misschien niet aan een club in Engeland.”

“Helemaal op het einde besliste Chelsea echter nog dat wij de voorkeur wegdroegen en we zijn daar meteen opgesprongen. Batshuayi is een speler die het missende stukje van onze puzzel zou kunnen zijn. Hij kan scoren, dat bewijzen zijn statistieken.”

Foto: Isosport

De club uit de Engelse rechtertabel zegt ook geen schrik te hebben nu Batshuayi een mindere eerste seizoenshelft heeft gespeeld. “Misschien is het dan wel niet zo goed gegaan bij Valencia, maar hij heeft zich bij Standard, Marseille en Chelsea wel bewezen”, liet Hodgson zijn vertrouwen blijken. “Ik heb ook veel goeds van hem gehoord van mensen die ik ken en vertrouw. We hadden een speler nodig die een garantie op goals is, en we hopen dat we die persoon met Michy hebben gevonden.”