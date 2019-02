Ivan Leko trekt met Club Brugge vol vertrouwen naar Slag om Vlaanderen en rekent op “de Rezaei van bij Charleroi”

De 24e speeldag in de Jupiler Pro League belooft vooral zondag voor vuurwerk te zorgen. Met Club Brugge tegen AA Gent in de namiddag en Standard-Anderlecht in de vooravond kan er dan nog eens gesproken worden van een echte Super Sunday. Bij Club Brugge barsten ze opnieuw van het vertrouwen na de overwinning in Oostende en het puntenverlies van Genk. Coach Ivan Leko wil tegen Gent zijn inhaalrace verderzetten.

In de Slag om Vlaanderen tussen Club en Gent hopen beide teams de lijn van vorige week door te trekken. De Bruggelingen boekten toen in de derby bij KV Oostende hun eerste overwinning van het jaar en verkleinden daarmee de achterstand op leider Racing Genk tot zeven punten.

“Het is de Slag om Vlaanderen, voor de fans is deze match erg belangrijk. Iedereen moet ets extra geven”, aldus de Brugse coach. “Als we voetballen zoals in Oostende en tijdens de tweede helft tegen Charleroi, dan geloof ik dat we gaan winnen. We zijn beter en hebben zondag 30.000 supporters achter ons.”

Bij Gent houdt Leko best ene Alexander Sorloth in de gaten. De Noor scoorde twee keer in zijn eerste vier matchen in België. Ook Club was geïnteresseerd in de spits. “Ik ken hem niet goed, maar voor Gent blijkt hij een goede transfer. Maar zondag telt enkel Club Brugge voor mij. Als iedereen fit en scherp is, kunnen we winnen tegen elke ploeg in België.”

Gent heeft Sorloth, maar Club recupereert Rezaei. De aanvaller trainde deze week opnieuw mee na enkele moeilijke debuutmaanden en een sterfgeval in de familie. Leko hoopt dat hij snel de Rezaei van bij Charleroi ziet. “De Rezaei van bij Charleroi is een goede transfer voor Club en is hier altijd titularis. Maar hij kampte met veel kleine blessures. Kaveh is iemand die het moet hebben van zijn power en fysiek, dus hij kan enkel top zijn als hij 100 procent fit is.”

Als Rezaei terugkeert, heeft Leko voorin opnieuw wat meer keuze. Al gaf Schrijvers - nog steeds topschutter bij Club - op Oostende nogmaals zijn visitekaartje af met een schitterende prestatie. “Hij is fantastisch bezig, maar we hebben iedereen nodig. Ook Vossen en Openda. We hopen dat iedereen zo snel mogelijk topfit is. Want andere aanvallers kunnen de druk wegnemen bij Wesley.”

Juist ja, Wesley. Op Oostende ontfutselde de Braziliaan Vanaken de bal om een penalty te trappen. Het werd zijn eerste doelpunt sinds begin november. De aanvaller is incontournable bij Club door zijn werkkracht in functie van het team, al rijst er hier en daar kritiek op zijn gebrek aan doelpunten de laatste maanden. Zijn penalty op Oostende was zijn eerste goal sinds november.

“Mij heb je nog nooit horen klagen over zijn goals”, haalde Leko de schouders op. “Iedereen verwacht dat hij meer scoort, maar we spelen nog zoveel wedstrijden. Tegen Oostende was hij al veel beter dan tegen Charleroi. Ik verwacht tegen Gent een goede Wesley op basis van onze trainingsweek. Het belangrijkste voor mij is dat ik zie dat hij alles geeft voor het team en het collectief. En als een speler zich 100 procent geeft, komen die goede momenten wel.”