Doodsoorzaak bekend van vrouw die overleed op vliegtuig richting Brussel

De doodsoorzaak van de passagier die dinsdagnamiddag omkwam op een vlucht van Athene naar Brussel, is bekend. De 45-jarige Griekse vrouw overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Een tragisch gebeuren, want haar man dacht tijdens dat zijn echtgenote gewoon sliep doorheen de vlucht.

Toen het vliegtuig vanuit Athene de landing inzette op dinsdagnamiddag, werd al snel duidelijk dat er iets grondig mis was. Een man slaagde er maar niet in om zijn vrouw wakker te maken. Uiteindelijk bleek de dame in kwestie overleden.

Even leek het om een verdacht overlijden te gaan en dus stelde het parket een onderzoek in. Uit de autopsie bleek echter dat de 45-jarige passagier was gestorven aan de gevolgen van een longontsteking. Intussen heeft het parket bevestigd dat haar ziekte wellicht te laat gediagnosticeerd werd.

Besmettingsgevaar is er nooit geweest. “De lijkschouwer bevestigt dat er geen bewijs is van risico’s voor de gezondheid van andere passagiers”, aldus woordvoerster Carol Vercarre.