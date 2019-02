Fantastische omhaal in finale van Asian Cup: Qatar op rozen tegen Japan

Om 15 uur werd in Abu Dhabi de finale van de Asian Cup op gang gefloten. Japan, met STVV’er Takehiro Tomiyasu in de basis en KRC Genk-aanwinst Junya Ito op de bank, ging tegen Qatar op zoek naar een vijfde eindwinst sinds het bestaan van het tornooi. Maar aan de rust stond Qatar al op rozen na twee heerlijke doelpunten. Vooral de omhaal van Ali mocht gezien worden: een heuse wereldgoal.

Qatar scoorde vanuit hun eerste doelkans: Ali controleerde de bal net binnen de zestien en verraste dan met een omhaal de Japanse doelman. Het leer verdween tussen de verste paal en de handen van Gonda: 0-1.

Nog voor het halfuur verdubbelde Qatar de voorsprong. Hatim krulde het leer van buiten het strafschopgebied in de winkelhaak: 0-2 en opnieuw een fantastisch doelpunt.

