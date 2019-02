OVERZICHT. Hoeveel belasting moet je dit jaar betalen in jouw gemeente?

Slechts een paar Vlaamse gemeenten verhogen dit jaar hun tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) of de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). Zo blijkt uit gegevens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Die waarschuwt echter dat die gemeentebelastingen volgend jaar wel eens een pak hoger zouden kunnen worden. Bekijk onderaan dit artikel hoeveel belastingen jij dit jaar moet betalen in je gemeente en of de taksen verhoogd zijn of niet.

Vlaamse gemeenten hebben twee grote bronnen van inkomsten: de aanvullende personenbelasting (APB) en de zogenaamde opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

Die aanvullende personenbelasting is een bijkomend percentage op de inkomensbelasting die je elk jaar betaalt aan de federale overheid. Gemiddeld bedraagt die APB 7,2 procent. Per 100 euro belasting die we betalen aan de federale overheid, dragen we dus gemiddeld ook nog eens 7,2 euro extra af aan ons lokaal bestuur.

Maar evengoed zijn er gemeenten zoals De Panne, Knokke-Heist en Koksijde waar die APB 0 procent bedraagt, en waar inwoners dus niks extra hoeven te betalen. In 11 gemeenten bedraagt de aanvullende personenbelasting dan weer 8,5 procent. En Mesen, de kleinste stad van Vlaanderen, heeft met 9 procent het hoogste percentage.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden dan weer berekend op basis van de belasting die je aan de Vlaamse overheid betaalt voor onroerende eigendommen of vastgoed. Ook bedrijven zijn onderwerpen aan die opcentiemen. Klassiek liggen die opcentiemen laag in gemeenten waar het vastgoed betrekkelijk duur is, zoals de groene rand rond Brussel en Antwerpen. En hoger in gemeenten waar je relatief gezien minder betaalt voor de aankoop van een huis of bedrijfsgebouw, dat is met name het geval in grote delen van West-Vlaanderen.

“In 2020 wellicht hogere gemeentebelastingen”

Het hoeft niet te verbazen dat in het verkiezingsjaar 2018 quasi nergens de belastingen verhoogd werden, en dat er zelfs in enkele gemeenten nog een belastingverlaging werd doorgevoerd. Maar ook dit jaar verhogen slechts enkele gemeenten een of beide lokale belastingen.

De VVSG waarschuwt echter dat dit vooral te maken heeft met tijdnood: elke wijziging van de gemeentebelastingen moest immers ten laatste eind januari doorgevoerd zijn. De meeste nieuwe gemeentebesturen hadden simpelweg nog geen tijd om op een ordentelijke manier een belastingswijziging door te voeren. In 2020 zullen er waarschijnlijk een pak meer tariefverhogingen komen omdat de pensioenfactuur van de gemeenten en de Vlaamse en federale belastingverlagingen de gemeentefinanciën onder druk zetten.

Hoeveel belastingen betaal jij dit jaar in jouw gemeente? En zijn de belastingen gestegen of gedaald? Bekijk het hier: