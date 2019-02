“Verdwijning Sala heeft andere spelers bang gemaakt om voor Cardiff te kiezen”

Diverse spelers hebben geweigerd deze wintermercato naar Cardiff City te verhuizen na de verdwijning van Emiliano Sala. Dat verkondigde Cardiff-coach Neil Warnock vrijdag. De Argentijnse aanvaller verdween op 21 januari met een privé-vliegtuigje boven het Kanaal.

“Eén à twee spitsen waarmee we in onderhandeling waren, hebben aangegeven niet te willen komen in deze omstandigheden”, aldus Warnock op de vooravond van het duel thuis tegen Bournemouth. “Ze wilden na de gebeurtenissen niet naar ons komen. Dat maakt het natuurlijk nog eens extra moeilijk.”

Cardiff, dat achttiende staat in de Premier League, kon wel de Nederlandse middenvelder Leandro Bacuna contracteren. Hij kwam over van tweedeklasser Reading.

Emiliano Sala was op 21 januari in een klein vliegtuigje op weg van Nantes naar Cardiff om zijn nieuwe team te vervoegen. Britse onderzoekers kondigden deze week aan dat ze aan de Franse kust stukken hadden gevonden die “waarschijnlijk” afkomstig zijn van het verdwenen vliegtuig.