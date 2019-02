Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen wordt na zijn vrijlating land uitgezet

Hassan Iasir (42), een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, wordt na zijn vrijlating uit de gevangenis het land uitgezet. Op de voorlaatste dag dat hij staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, zette staatssecretaris Theo Francken zijn handtekening onder de intrekking van zijn verblijfsvergunning.

Hassan Iasir, een van de drie mannen die veroordeeld is tot 30 jaar cel voor de moord op politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen in 2007, komt niet voorwaardelijk vrij of krijgt geen gunstiger gevangenisregime. De strafuitvoeringsrechtbank heeft dat verzoek verworpen.

Meer nog. De dag dat hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis van Marche-en-Famenne, wacht hem een enkele vlucht naar Marokko. Theo Francken heeft immers zijn handtekening gezet onder de intrekking van zijn verblijfsvergunning. Francken tekende het negen pagina’s tellende document, waarop onder meer het criminele palmares van Iasir staat, op 9 decemer 2018. Exact één dag voor N-VA uit de regering stapte.

Kitty Van Nieuwenhuysen, de 23-jarige politieagente uit Leuven, werd eind 2007 in koelen bloede neergeschoten. Ze was samen met haar collega Peter Van Stalle opgeroepen voor een homejacking toen ze onder vuur werden genomen in de Beerselsestraat in Lot.

Van Nieuwenhuysen, die op de passagiersstoel van de politiecombi zat, werd dodelijk geraakt. Haar collega liep zware verwondingen op.

“Mijn cliënt is Belg”

Anderhalve maand later, op 19 januari 2008, kon de politie de drie verdachten oppakken: Noureddine Cheikhni, Galip Kurum en Hassan Iasir. Die drie stonden in het voorjaar van 2011 terecht voor het Brusselse assisenhof en werden daar veroordeeld tot 30 jaar cel.

Intussen probeerden ze al vrij te komen op basis van procedurefouten of omdat ze een derde van hun straf hebben uitgezeten. Het lukte nog geen van hen. Op 11 september van vorig jaar vroeg Iasir nog beperkte detentie aan zodat hij alleen nog in de gevangenis zou moeten slapen. Maar het werd hem geweigerd. Nu hij weet dat hij zal uitgewezen worden naar Marokko, is de kans groot dat hij niet meer zo zal staan te springen om vervroegd vrij te komen.

Advocaat Fabian Lauvaux begrijpt het niet. “Mijn cliënt heeft de dubbele nationaliteit maar is in België geboren. In Auvelais, bij Sambreville, in Namen. Hij voelt zich ook Belg.” Lauvaux ontkent dat Iasir een gevaar is voor de openbare veiligheid, zoals Francken in zijn motivering schrijft.

Hassan Iasir is sowieso geen doetje en was voor de moord op Kitty al goed gekend bij het Belgische gerecht. Tussen 1996 en 2007 pleegde hij 42 feiten in ons land. Van diefstal tot gewapende overvallen.

Belkacem en Malika El Aroud

Niet alleen Iasir moet weg. Dat geldt ook voor de voormalige leider van Sharia4Belgium. Het hof van beroep in Antwerpen heeft eind oktober beslist om de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem af te nemen. Hij heeft nu enkel nog de Marokkaanse nationaliteit. Als hij op 25 mei 2027 vrij komt uit de gevangenis, hij kreeg twaalf jaar cel als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium, zal hij het bevel krijgen om het Belgische grondgebied te verlaten..

En ook Malika El Aroud, ‘de zwarte weduwe van de jihad’, is niet meer welkom in ons land.