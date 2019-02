Zelfs het portret van Stromae wint internationale prijzen

Halle - Ken Huys, kunstenaar uit Halle, won in Nederland de publieksprijs in de internationale kunstwedstrijd Schilderij van het Jaar. Het publiek viel voor het kleurrijke schilderij die de Hallenaar maakte van Stromae.

Ken Huys (31) mag komend weekend naar Den Haag om zijn internationale prijs op te halen. “Voor mij is het mijn eerste grote prijs die ik win. Voordien heb ik met mijn werk wel al enkele keren in gespecialiseerde magazines gestaan. De wedstrijd Schilderij van het Jaar is een bekende internationale wedstrijd. Dat het publiek mijn schilderij de meeste stemmen gaf, daar ben ik toch wel fier op”, lacht Ken Huys. “Naast de publieksprijs zijn er ook verschillende juryprijzen te winnen.”

Ken Huys is al sinds zijn jeugd gepassioneerd door tekenen en schilderen. Hij volgde aan Sint-Lukas in Brussel een opleiding Interieur Vormgeving. Later werd hij ook grafisch ontwerper. “In mijn opleiding zat ook modeltekenen. Dat heeft mijn passie om te tekenen en te schilderen enkel maar versterkt”, aldus Ken Huys. “Ik ben geboren en opgegroeid in een zeer creatief nest waar iedereen altijd wel met iets artistieks bezig was.”

Bekende Belgen

Op de tentoonstelling viel het publiek voor een karaktervol portret van Stromae. “Helaas ken ik Paul Van Haver niet persoonlijk, al komen we wel uit dezelfde stad. Ik heb me gebaseerd op foto's. Ik heb een hele collectie gemaakt van portretten van bekende Belgen onder de naam The Belgian Blues. Het portret van Stromae is eentje uit die reeks van schilderijen. Maar ik heb in diezelfde stijl ook Wim Soutaer geschilderd, Dries Mertens, Max Colombie van Oscar & The Wolfs, Selah Sue en nog meer BV's met veel talent”, vertelt Ken. “Het winnende schilderij is er eentje in acryl op canvas en is een meter bij anderhalve meter groot. Portretten zijn zo'n beetje mijn specialiteit, maar daar naast maak ik ook graag surrealistische werken. Verder houd ik me tegenwoordig graag bezig met kunst op basis van Photoshop. Voor mij is deze eerste internationale prijs alvast een fijne opsteker.”

www.kenhuys.be