Beangstigende dashcambeelden bewijzen waarom je maar beter extra voorzichtig bent op gladde viaducten

Twee niet mis te verstane boodschappen van de Ohio Department of Transportation: matig je snelheid op gladde viaducten en blijf in je voertuig zitten als je auto in panne valt. Een video die de overheidsdienst donderdag online plaatste in samenspraak met de lokale politie, maakt al na enkele seconden duidelijk waarom. Een dashcam filmde hoe enkele mensen op de pechstrook ontsnapten aan twee voertuigen die in de problemen kwamen op een spekgladde brug.