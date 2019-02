Manchester United bevestigt Chinese transfer van Marouane Fellaini

Manchester United heeft vrijdagnamiddag het vertrek van Rode Duivel Marouane Fellaini aangekondigd. De middenvelder verlaat Old Trafford per direct en trekt naar de Chinese eersteklasser Shandong Luneng. Hij wordt zo de derde landgenoot in China, na Yannick Carrasco (Dalian Yifang) en Mousa Dembélé (Guangzhou R&F).

De 31-jarige Fellaini wordt al enkele jaren in verband gebracht met een transfer naar de Chinese Super League, maar de voorbije dagen leek een overgang ook echt te zullen plaatsvinden. Onze landgenoot nam donderdag het vliegtuig naar China om zijn contract te ondertekenen.

Fellaini was de voorbije weken bij Manchester United op een zijspoor geraakt. Na het ontslag van José Mourinho en de aanstelling van Ole Gunnar Solskjaer als interimpaus half december kwam hij nog maar één keer in actie. Beterschap leek niet op komst en dus trok ‘Big Fella’ de deur op Old Trafford achter zich dicht. De 87-voudig Rode Duivel sluit zijn carrière van vijfeneenhalf jaar bij de Mancunians af met 177 officiële duels, waarin hij 22 keer scoorde en twaalf assists gaf. Fellaini won met Manchester United de Europa League (2017), FA Cup (2016), League Cup (2016) en Engelse Supercup (2016).

Het nieuwe seizoen in China start begin maart. Shandong Luneng eindigde vorig seizoen knap derde en verzekerde zich zo van deelname aan de voorrondes van de Aziatische Champions League.