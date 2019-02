Absurd: Grégory moet 490 euro betalen omdat gemeente een accent vergeet te zetten

Een man uit het Waalse Ham-sur-Heure denkt al dertig jaar verkeerdelijk dat zijn naam Grégory is, met een accent op de e. Dat is hij zonet te weten gekomen bij de gemeentediensten, zegt hij in de krant van Sudpresse. “Iemand is dat accent vergeten te zeggen op de dag van mijn geboorte”, zegt hij. Om al zijn papierwerk nu in orde te brengen, moet hij 490 euro betalen.

Vorige week trok Grégory naar het gemeentehuis van Ham-sur-Heure met goed nieuws; hij is getrouwd en wilde het papierwerk daar nog voor in orde brengen. Het lachen verging hem toen hij daar te horen kreeg dat de naam die hij invulde niet overeenkomt met de naam in het bevolkingsregister.

Voor de gemeente waar hij woont heet hij immers Gregory, en niet Grégory zoals hij altijd gedacht heeft. Dat accent is een ambtenaar van de gemeente Montigny-le-Tilleul, waar hij geboren is, schijnbaar vergeten op de geboortedag van de 29-jarige Waal.

Laat dat toch zo, zou je denken, maar de situatie is niet eenvoudig. De volgende identiteitskaart van Grégory zal er één zijn zonder een accent op zijn voornaam en de man vreest nu dat heel wat van zijn papierwerk, zoals dat van de lening die hij net afgesloten heeft, niet langer in orde is. Daarom laat hij zijn naam officieel veranderen, wat hem 490 euro zal kosten. De gemeente zegt aan Sudpresse dat ze niet in de kosten zal delen.