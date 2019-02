En weer duikt zijn naam op in de speurtocht naar de Bende van Nijvel. Philippe De Staerke, de gangster die verraden werd door zijn ex

Met de arrestatie van oud-speurders François A. (70) en Philippe V. (62) in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, is nog maar eens de naam opgedoken van een oude bekende in het dossier: Philippe De Staerke (61). Hij is de enige die ooit in verdenking werd gesteld voor de Bende-overvallen. Dat hij ook effectief bij de brutale overvallen betrokken was, kon nooit worden bewezen. Maar wie is die De Staerke ook weer en waarom werd hij aan de Bende gelinkt?