Syrische burgemeester: “De Belgische jihadisten waren bij de ergsten”

De burgemeester van de voor 80 procent verwoeste Syrische stad Raqqa is ontgoocheld terug vertrokken naar haar stad. Leila Mustafa bezocht Brussel om te praten over de repatriëring van kinderen van jihadisten, maar de vergadering die haar beloofd was met Buitenlandse Zaken kwam die er niet. La Libre wist haar te strikken voor een gesprek. “De Belgen waren bij de ergste jihadisten”, zegt ze.

Leila Mustafa zou bij Buitenlandse Zaken overleggen over de repatriëring van de kinderen van Belgische jihadisten zonder hen te scheiden van hun ouders. De jonge burgemeester van Raqqa zakte daarvoor naar Brussel af, maar kwam voor een gesloten deur te staan. “Ik ben niet tevreden, nee”, zegt ze in La Libre.

“Ik spreek me niet uit over de scheiding van moeders en hun kinderen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid”, zegt Mustafa. “Maar als Syrisch burger denk ik dat landen waaruit burgers zijn komen strijden tegen Syriërs en schade aangericht hebben, de verantwoordelijkheid om hen te komen terughalen zonder te kiezen welke wel en welke niet.”

De strijders van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) kwamen van overal, zegt Mustafa. “Heel eng. Vanuit België hebben we mensen bij ons gehad die bij de ergsten waren in Raqqa. Ze hakten hoofden, armen of handen af, folterden, ontvoerden dochters om met hen te trouwen en zo meer. Dat allemaal onder aanvoering van bekende Belgen.”