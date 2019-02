Christelijke onderwijsvakbond COC sluit zich aan bij nationale staking

De nationale staking op 13 februari neemt steeds grotere proporties aan. De christelijke onderwijsvakbond COC zegt vrijdag ook te zullen deelnemen uit solidariteit. Dat heeft het Nationaal Comité van COC (Christelijke Onderwijscentrale) vrijdag beslist op haar vergadering, zegt Koen Van Kerkhoven, de secretaris-generaal van COC.

“We doen geen actieve oproep om het onderwijs op die dag lam te leggen in Vlaanderen, maar wie wil staken, kan dat doen, want we zijn solidair met de collega’s in andere sectoren en we zien in de motivering voor de actiedag ook bekommernissen die wij delen”, zegt Van Kerkhoven.

LEES OOK. Het hele land dreigt stil te vallen. Waarom zelfs de ambtenaren zich aansluiten bij een staking waar ze eigenlijk niets mee te maken hebben

COC sluit zich aan bij wat de onderwijsbond noemt “de terechte eisen van de drie grote vakbonden voor een substantiële loonsverhoging, een gezond evenwicht tussen werk en privé en een fatsoenlijke eindeloopbaanregeling voor alle werknemers van het land.”

“Ook in het onderwijs is er eenzelfde ongerustheid over het voortbestaan van een sterke openbare dienstverlening en een rechtvaardige openbare sociale zekerheid”, stelt COC in een persmededeling. “Alle werknemers moeten kunnen genieten van een goede pensioendatum en een treffelijk pensioenbedrag. De aanvallen op het onderwijspensioen moeten daarbij ophouden, want ze betekenen een afbraak van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Tot slot moet ook in onderwijs de werkdruk omlaag. COC wil vanwege de federale en de Vlaamse overheid eindelijk concrete voorstellen krijgen die werkgevers zullen verplichten om daar dringend werk van te maken.”

Meer acties?

Dat laatste betekent dat het niet bij die ene dag in februari zal blijven? “Wij hebben inderdaad een hele reeks bekommernissen die specifiek zijn voor onze sector”, zegt Koen Van Kerkhoven. Die hebben betrekking op het zogeheten loopbaandebat, en in dat verband willen we toch dringend antwoorden krijgen op onze eisen. Het is zeker niet uitgesloten dat er naast 13 februari nog andere acties komen in het onderwijs.”

De vakbond COC is met 43.000 leden de grootste Vlaamse onderwijsbond.

Pensioen

Alle werknemers moeten kunnen genieten van een goede pensioendatum en een treffelijk pensioenbedrag, klinkt het. “De aanvallen op het onderwijspensioen moeten daarbij ophouden want ze betekenen een afbraak van de arbeidsvoorwaarden in onderwijs. Tot slot moet ook in onderwijs de werkdruk omlaag. COC wil vanwege de federale en de Vlaamse overheid eindelijk concrete voorstellen krijgen die werkgevers zullen verplichten om daar dringend werk van te maken.”

COC geeft haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de nationale staking op 13 februari en sluit bovendien niet uit dat er nog verdere acties zullen volgen in de onderwijssector zelf.