Twee Belgische peuters blijven alleen achter in Syrisch vluchtelingenkamp na overlijden moeder

Gevluchte gezinnen verblijven in tenten in het kamp Ain Issa in het noorden van Syrië Foto: BELGAIMAGE

Twee Belgische kindjes van 2 en 4 jaar oud zijn alleen achtergebleven in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië. Hun moeder, een 32-jarige vrouw uit Nederland, is twee weken geleden overleden, meldt de Nederlandse omroep NOS. De vader van de twee kinderen was een Belg. Hij is al eerder overleden.

De twee weeskinderen verblijven zonder familie in een detentiekamp van Syriëstrijders in Ain Issa. Hun moeder, een Nederlandse vrouw, bekeerde zich pas op latere leeftijd tot de Islam. Ze trok enkele jaren geleden met haar Belgische man naar Syrië. Ze hadden samen twee kinderen. Belgische bronnen vertelden eerder deze week dat het om een jongen en een meisje zou gaan.

De Belgische Syriëstrijder zou eerder al gesneuveld zijn. De vrouw belandde met twee kinderen in het detentiekamp Ain Issa, in het noorden van Syrië.

Foto: blg

Lichamelijk verzwakt

Daar is ze twee weken geleden overleden, zo bevestigde Abdel Karim Omar, de Koerdische minister van Buitenlandse Zaken van de Noord-Syrische regio, aan de NOS. Naar verluidt omdat ze lichamelijk ernstig verzwakt was.

“Er was een ongelukkig incident met een vrouw die zei dat ze Soedanees was. Ze was ernstig ziek toen ze aankwam. Toen ze overleed zeiden andere vrouwen in het kamp dat ze niet Soedanees, maar Nederlands was”.

Andere Nederlandse en Belgische vrouwen in het kamp bevestigen haar overlijden. De kampleiding zorgt op dit moment, samen met een Syrische hulporganisatie, voor de twee kinderen.

De NOS heeft ook gesproken met de familie van de vrouw. Die zeiden niet op de hoogte te zijn van het overlijden. Wel zeggen ze te hopen dat de twee kinderen zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald.

In het detentiekamp Ain Issa verblijven voormalige Syriëstrijders Foto: BELGAIMAGE

29 kinderen overleden

Hoe het verder moet met de twee kinderen is onduidelijk. De Koerdische minister roept Nederland opnieuw op om de Nederlandse vrouwen en kinderen in de kampen op te halen.

Er zouden in totaal zo’n 20 Belgische kinderen in Syrische kampen zitten, waaronder vier weeskinderen. “De kinderen lopen wel degelijk een risico”, zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn de afgelopen weken al zeker 29 kinderen en baby’s omgekomen in één vluchtelingenkamp, met name door onderkoeling.

“De discussie is niet meer: ‘Halen we ze terug?’. Maar wel: ‘Laten we ze daar sterven?”, zegt De Pauw. “Er is niet alleen de strenge winter, maar door het terugtrekken van de Verenigde Staten is de situatie nog dringender geworden dan ze al was.”

Vorige week brak er brand uit in een tent in kamp Al Hol, waarbij een Tunesisch kind om het leven kwam. Twee Belgische kindjes ontsnapten ternauwernood aan de dood.

“Haal zieke kinderen terug”

De Belgische federale regering besloot in 2017 dat Belgische kinderen onder de tien jaar uit Syrië terug naar ons land mochten keren. Tot nu toe zijn geen inspanningen gedaan om de kinderen actief terug te halen. Een Koerdische delegatie die deze week met de Belgische autoriteiten kwam onderhandelen, bleef voor gesloten deuren staan.

Elf moeders schreven eerder deze week een open brief aan minister Maggie De Block (Open VLD), met de vraag om niet alleen de kinderen maar ook hun moeders terug te halen.

Professor Gerrit Loots (VUB), die Belgische kinderen in de kampen onderzocht en de brief mee ondertekende, riep op om die beslissing niet af te wachten. Hij wil dat er nu al enkele Belgische kinderen prioritair worden terug gehaald: twee ernstig zieke kinderen, en de vier weeskinderen. “Want hun toestand is erg alarmerend.”