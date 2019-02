Maggie De Block zwijgt niet langer: “Wat Francken niet deed in enkele maanden, doe ik in enkele weken. Dat is het verschil tussen werken en tweeten”

Vier jaar lang hield ze zich gedeisd. “Ik werk nog altijd het liefst in de ­schaduw.” Maar sinds ze in de minderheidsregering plots opnieuw Asiel en Migratie op haar bord kreeg, is Maggie De Block (Open VLD) weer overal. Handig, nu de kiescampagne zich op gang trekt? “Dat heeft er niets mee te maken. Ik heb me voorgenomen om gewoon voort te werken. Maar ik mag de dingen toch benoemen? De problemen waar ik nu voor sta, waren er al in de zomer. Mijn voorganger heeft ze genegeerd.”