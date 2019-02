Bart De Wever laat hotel op Astridplein sluiten wegens tienerprostitutie

Antwerpen - Een hotel op het Koningin Astridplein in Antwerpen moet drie weken de deuren sluiten voor feiten in verband met de seksuele uitbuiting van minderjarigen. Dat besliste burgemeester Bart De Wever op basis van vaststellingen die werden gedaan tijdens verschillende politiecontroles. Het gaat om Hotel Monico.

Het is de tweede keer dat in Antwerpen een hotel om die reden gesloten wordt. Eind vorig jaar nog werd een hotel in de Plaatsnijdersstraat na gelijkaardige feiten gesloten.

In januari 2018 werden verscheidene personen door de correctionele rechtbank veroordeeld voor mensenhandel ten aanzien van een minderjarig meisje dat zich in het hotel moest prostitueren. “Het hotel werd naar aanleiding van die feiten gewezen op de verplichting om een identiteitscontrole te doen”, klinkt het in een persbericht van het kabinet van Bart De Wever. “Een sluitend registratiesysteem voor de identiteit van klanten is een minimumvereiste voor het uitbaten van een hotel. Ook het verzekeren van een toegangscontrole is noodzakelijk zodat hotelpersoneel bij vaststelling of vermoedens van prostitutie de politie kan contacteren.”

Minderjarig meisje naar andere kamers

Tussen september en november vorig jaar controleerde de politie het Hotel Monico verschillende keren. Tijdens een controle eind september verklaarde de receptioniste dat een minderjarig meisje de vorige nacht in het hotel aanwezig was. “Uit camerabeelden werd duidelijk dat de minderjarige tijdens de nacht naar andere kamers ging. De identiteit van de mannen die in deze kamers verbleven, was niet geregistreerd.”

In oktober had de politie een sensibiliseringsgesprek met de broer van de nieuwe eigenaar van het hotel, waarop nogmaals gewezen werd op de vereisten om een hotel uit te mogen baten. In november voerde de politie daarop een nieuwe controle uit in samenwerking met de arbeidsinspectie. “In een kamer werden twee minderjarige meisjes aangetroffen in het bijzijn van verscheidene andere personen. Als gevolg hiervan stelde de politie een proces-verbaal op basis van vermoedens van uitbuiting op.”

‘Absolutely no escort’

De eigenaar en uitbater werden in januari 2019 over de feiten gehoord door de dienst Bestuurlijke Handhaving van de stad. Tijdens de hoorzitting verklaarde de uitbater dat er bepaalde maatregelen genomen zouden worden om prostitutie en seksuele uitbuiting in het hotel te verbieden. Daarvoor zou een richtlijn ‘Absolutely no escort’ worden uitgehangen aan de receptie. Er zouden ook renovatiewerken gebeuren en voortaan zou het hotel gebruikmaken van een online boekingssysteem.

“Op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet kan een inrichting tijdelijk bestuurlijk gesloten worden als de openbare orde in het gedrang komt. De burgemeester oordeelde dat dit op het hotel op het Astridplein van toepassing is. In het hotel is op zijn minst een ernstig vermoeden van seksuele uitbuiting van minderjarigen, wat door verschillende controles en eerder vonnis van de correctionele rechtbank duidelijk wordt. Het hotel kan ook onvoldoende aantonen dat er grondige stappen worden genomen om de identiteit van hotelgasten te registreren en de toegang van bezoekers te controleren, in het bijzonder van minderjarigen”, aldus De Wever.

De burgemeester besliste daarom om het Hotel Monico een sluiting van drie weken op te leggen. “Het hotel dient deze periode te gebruiken om de nodige maatregelen te nemen. De sluiting moet bovendien een ontradend effect hebben op daders en andere betrokkenen.”