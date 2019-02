Broertjes van 5 en 7 redden het leven van hun oma

5 en 7 jaar oud zijn ze, maar sinds vrijdag kent iedereen in Nederland de broers Daan en Teun ten Brink uit ’s-Heerenberg. Ze redden het leven van hun onwel geworden oma en kregen zelfs woorden van lof van de politie.

De broers Daan (5) en Teun (7) waren bij hun oma thuis toen die plots onwel werd. Ze panikeerden niets en belden meteen het noodnummer 112. “Mama heeft me dat gezegd”, zegt Teun bij Omroep Gelderland. “Als er iets gebeurt, moet je 112 bellen, en dat hebben we dan maar gedaan.”

De politie was onder de indruk van het snelle ingrijpen van Teun. “Hij heeft heel rustig uitgelegd waar hij was en wat er aan de hand was”, zegt Bram Naberhuis van de lokale politie. “Daardoor is er heel snel hulp kunnen komen. Dat is heel knap voor een jongen van zeven.”