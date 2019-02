Voedselagentschap waarschuwt voor babyvoeding van Modilac en Picot AR

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vraagt om de zuigelingenvoeding van de merken Modilac en Picot AR niet meer te gebruiken. De producten worden verkocht in Frankrijk en online.

Het FAVV werd op de hoogte gebracht van twee zieke baby’s in België. De baby’s hadden onder andere zuigelingenvoeding van het merk Modilac genuttigd enkele uren voor ze ziek werden. Onderzoek heeft bevestigd dat de zuigelingenvoeding de boosdoener was bij één van de baby’s.

Op 24 januari werden er in Frankrijk verschillende producten voor babyvoeding van de merken Modilac en Picot AR teruggeroepen die mogelijk besmet waren met de bacterie Salmonella poona. De producten werden verkocht op de Franse markt. In België zijn deze producten nooit in de handel geweest. De producten in kwestie werden in Frankrijk verkocht via apotheken, verschillende liefdadigheidsinstellingen en via onlineverkoop. Het Voedselagentschap wil uit voorzorg de Belgische consumenten informeren, in geval van een aankoop via internet of in Frankrijk.