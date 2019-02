Dedecker wil ander casino: “Je zet toch geen serre op de zeedijk”

Middelkerke - Het is lang niet zeker dat de huidige plannen voor het nieuwe casino op de dijk van Middelkerke worden gerealiseerd. Burgemeester Jean-Marie Dedecker is niet te vinden voor de destijds gekozen ‘glazen boog’ en laat verstaan dat de twee alternatieven weer een kans maken.

“Niet functioneel, noch commercieel. Je zet geen serre op de zeedijk.” Jean-Marie Dedecker (LDD), de nieuwe burgemeester van Middelkerke, heeft zijn mening over het nieuwe casinoproject op de zeedijk nooit onder stoelen of banken gestoken.

Het was de vorige meerderheid die uit drie voorstellen uiteindelijk koos voor het controversieel project van bouwonderneming Willemen: een glazen complex in de vorm van een boog. Wat volgde was een regelrechte soap met een resem klachten over de manier waarop de toewijzing gebeurde, en met procedures bij de Raad van State én huiszoekingen bij de betrokken gemeentebestuurders.

Een nieuw hoofdstuk werd vorig jaar in november geschreven, toen bleek dat bouwonderneming Willemen zijn vennootschap Testerep, opgericht om het project te realiseren, plots te koop stelde.

Juridisch kluwen

Het ziet er nu toch naar uit dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over de bouw van een nieuw casino, maar of het de beruchte glazen boog wordt, is nog maar zeer de vraag. Jean-Marie Dedecker laat alvast duidelijk blijken dat hij daarvan af wil.

“Het dossier is momenteel een juridisch kluwen en alles wat ik erover zeg, kan tegen mij gebruikt worden”, aldus Dedecker vrijdag. “Ik ben weliswaar een groot voorstander van een ander gebouw, dat de naam casino waardig is, en een blikvanger kan zijn voor heel de kust. Dat zal niet mogelijk zijn als de bestaande overeenkomst niet verbroken wordt.”

Afwachten

Bronnen dicht bij het dossier laten alvast weten dat de gemeente en de projectontwikkelaar onderhandelingen voeren over zo’n contractverbreking. Enkele maanden geleden bevestigde bouwonderneming Willemen nochtans zijn voornemen om Testerep, en daarmee ook het casinoproject, te verkopen. “Maar het is wel de bedoeling om eerst het casino te bouwen waarvoor het gemeentebestuur destijds koos”, zei Bram Willemen daarover toen.

Het blijft wel nog even afwachten of het daadwerkelijk zo zal lopen. Anders komen de twee andere kandidaten, Versluys en Infinity, weer in de running.