De missie van Michy Batshuayi bij Crystal Palace: Gek, maar niet langer geniaal?

Noem hem een enigma, Michy Batshuayi. Bij de ene club scoort hij met de ogen dicht, bij een andere lukt niets. Bij de ene club roemt men zijn speelsheid en humor, bij de andere wordt net dat een mentaliteitsprobleem genoemd. Zwart of wit. Top of flop. Feit is dat de Rode Duivel bij Crystal Palace maar beter een trainer vindt die weet hoe hem te masseren. Zijn carrière hangt er namelijk van af.