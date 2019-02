Vader van Julen in emotioneel interview: “Ik vervloek die dag, nooit eet ik nog een bord paella”

“Eeuwig dankbaar” zijn José Roselló en Vicky Garcia (allebei 29) voor alle hulp en steunbetuigingen die ze de voorbije dagen en weken gekregen hebben. De ouders van de overleden Julen, die na 13 dagen dood werd aangetroffen in een 70 meter diepe put, proberen verder te gaan met hun leven. Maar het is verdomd moeilijk. “Ik eet nooit meer een bord paella”, zegt José bij de Spaanse krant Sur.

In heel de wereld werd de voorbije weken meegeleefd met de heldhaftige reddingsactie in het Spaanse Totalán. Op zondag 13 januari viel de tweejarige Julen in het bergdorp in een 110 meter diepe put door een opening van amper 25 centimeter breed. De peuter kwam daar vast te zitten op een diepte van 71 meter. Reddingswerkers deden er 13 dagen over om bij het jongetje te geraken, maar hulp kon niet meer baten. Julen leefde niet meer.

Een enorme klap was het voor de ouders, die al voor de tweede keer een kindje verloren. Toen de krant Sur even kon bellen met papa José, bleek die nog steeds enorm diep te zitten. “Mijn leven speelt zich nu af in de huizen van vrienden. Ik heb de beste vrienden in de wereld. Ze moedigen me aan om Playstation te spelen, om mijn gedachten te verzetten, maar dat gaat moeilijk. Telkens ik mijn ogen sluit zie ik de put.”

Nooit meer paella

Foto: AFP

De man zegt zich nog perfect te herinneren wat er zich op die bewuste 13de januari heeft afgespeeld. Zijn vrouw liep te bellen met haar werk, om te zeggen dat ze later zou komen omdat het gezin eerst nog zelfgemaakte paella zou eten met de kennis in wiens vakantiehuis ze logeerden. José moest ondertussen op Julen letten, maar verloor hem uit het oog.

“Ik vervloek mezelf”, zegt de man. “Ik vervloek die dag. Wat een slecht moment waarop ik even weg stapte. Ik ga nooit meer naar het platteland en eet nooit nog een bord paella.”

Terug naar huis

De ouders van Julen wonen intussen weer in hun eigen huis in El Palo, dat ze kregen van een tante, maar ze proberen zo weinig mogelijk thuis te zijn. “We leefden vroeger bij mijn ouders, maar toen Oliver in 2017 stierf moesten we daar weg. Alles was een herinnering. En nu gebeurt het weer. Je stapt binnen en je ziet poppen en ballen.”

Het is het laatste interview dat José zal geven, zegt hij. “Ik wil nu gewoon iedereen bedanken.”