Politie zoekt vermiste vrouw met mentale achterstand

De federale politie is op zoek naar de 36-jarige Ecaterina Iancu uit Sint-Jans-Molenbeek. Het meisje heeft een mentale achterstand en is sinds maandag 21 januari vermist.

Ecaterina is 1m60 lang en slank gebouwd. Ze heeft halflang zwart haar, donkere ogen en een getaande huidskleur. Ze heeft een slecht gebit.

Ze heeft een mentale achterstand en heeft de gewoonte slingerbewegingen met het bovenlichaam te maken wanneer ze niet wandelt.

Ze bedelt en het zou kunnen dat ze zich ophoudt in de buurt van een winkelcentrum. Hebt u Ecaterina Iancu nog gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de onderzoekers op het gratis nummer 0800/30 300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.