Steven Van Geel schuldig aan medeplichtigheid bij doodslag op Mikey Peeters

Brugge - In Brugge valt vanavond het doek over het proces Mikey Peeters (19). Steven Van Geel is schuldig bevonden aan medeplichtigheid bij doodslag, Suleyman Betelguiriev is schuldig. De strafmaat wordt later vanavond verwacht. Tegen Van Geel is 18 jaar cel gevorderd, tegen Betelguiriev 30 jaar.

De volksjury heeft Suleyman Betelguiriev (25) schuldig bevonden aan de doodslag op Mikey Peeters (19). Het slachtoffer werd in mei 2014 op de Markt van Brugge met messteken om het leven gebracht.

Zijn kompaan Steven Van Geel, die het mes bij had, had de vrijspraak gevraagd, maar wordt door de jury als een medeplichtige beschouwd. In zijn laatste woord drukte de aanwezige beschuldigde Steven Van Geel (26) zijn spijt uit.

Spijt betuigd

“Ik heb er spijt van dat ik ben weggelopen na de feiten op de Markt. Ik had ter plaatse moeten blijven om te helpen, het was laf en dom van mij”, had Van Geel even voordien voorgelezen. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de familie en de vrienden van Mikey Peeters. Ik heb dit nooit gewild, ik hoop dat jullie mij op een dag kunnen vergeven en zo verder kunnen met jullie leven. Nogmaals sorry.”

Procureur-generaal Serge Malefason blijft ervan overtuigd dat de Leuvenaar mededader is, maar opperde in extremis toch ook de medeplichtigheid, waarvoor hij een lichtere straf riskeert.

“Ik ga u nog een alternatief bieden, al blijf ik zelf heilig overtuigd van mededaderschap”, klonk het. Bij mededaderschap moet de hulp bij de feiten noodzakelijk zijn, terwijl de hulp van een medeplichtige slechts nuttig moet zijn. “Ik voel me genoodzaakt om die bijkomende vraag te laten stellen.”

Suleyman Betelguiriev vluchtte na de dodelijke steekpartij naar Tsjetsjenië waar hij trouwde en vader werd. Hij kon nooit gevat worden. Hij gaf de dodelijke messteken is door de jury schuldig bevonden aan doodslag.

De jury heeft zich teruggetrokken om de strafmaat te bepalen maar dat kan nog een hele tijd duren. Procureur-generaal Serge Malefason heeft bij verstek 30 jaar opsluiting geëist voor Betelguiriev. Voor Van Geel werd 18 jaar opsluiting gevorderd.