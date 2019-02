Sint-Niklaas -

De Nederlandse politie is op zoek naar twee mannen die op zondag 2 december dure gitaren gestolen hebben in een muziekwinkel in Dedemsvaart. De twee sloegen eerder ook al toe in Key Music in Sint-Niklaas. “Weet jij wie dit zijn of waar ze verblijven? Heb je wellicht gitaren van hen te koop aangeboden gekregen? Stuur dan een bericht of bel met de gratis tiplijn 0800-6070. Wil je anoniem blijven? Bel dan 0800-7000”, zo vraagt de politie.