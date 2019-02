Kijken mag, aanraken (binnenkort) niet meer: minister Weyts neemt drastische maatregelen voor Boudewijn Seapark

Brugge -

Binnenkort zal je geen dolfijnen meer mogen aaien in Boudewijn Seapark. Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) nadat commotie was ontstaan over een valentijnsactie van Boudewijn Seapark. Een strengere wet maakt het verbod vanaf augustus ook afdwingbaar. “Het welzijn van de dieren gaat voor op commerciële acties”, zegt het Seapark.