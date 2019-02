Nog twee uur te gaan op Deadline Day? Laten we nog even 22 transfers doen (en de trainer ontslaan) dachten ze bij deze voetbalclub

De laatste dag van de transfermarkt, zomer en winter, is altijd een hectische. Vraag dat maar aan Anderlecht. Maar de Turkse tweedeklasser Elazigspor spande dit jaar wel de kroon.

Elazigspor staat op dit moment pas 17de op achttien ploegen in de Sportoto 1. Lig met 16 punten uit negentien wedstrijden. Het won amper één van de laatste zeven wedstrijden en scoorde slechts één doelpunt in de laatste drie competitiematchen.

De Turkse club wilde dus maar wat graag een aantal versterkingen halen tijdens de winter, maar Elazigspor zat vastgekluisterd aan een transferverbod. De club was al een tijdje in overleg met de voetbalbond om een einde te maken aan dat verbod, maar die gesprekken sleepten aan. Tot twee uur voor het einde van de wintermercato.

Elazigspor werkte vervolgens 22 transfers af, met twaalf spelers die met een permanente transfer werd vastgelegd en tien spelers die gehuurd worden. Ondertussen werd ook trainer Orhan Kaynak ontslagen.

Kunststukje

“Ik wil iedereen bedanken die dit kunststukje voor elkaar heeft gebracht”, aldus voorzitter Selcuk Ozturk. “We praatten simultaan met de voetbalbond over ons transferverbod en met de spelers die we in huis wilden halen. Toen het verbod opgeheven werd, slaagden we erin om alle spelers te contacteren en alle transfers binnen de twee uur af te ronden.”

Cengizhan Akgun, Ahmet Sabri Fener, Serge Akakpo, Emrah Gur, Abdulkadir Kayali, Muhammed Ildiz, Dersim Sahan Kaynak, Boubacar Traore, Gokhan Akkan, Mustafa Eskihellac en Nuh Naci Kirlankocoglu tekenden voor 18 maanden bij de Turkse tweedeklasser.

Christian Bekamenga, Emir Gokce, Murat Ceylan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Rustu Hanli, Serdar Ozbayraktar, Tufan Kelleci, Yigitcan Erdogan, Diallo Guidileye en Georgios Georgiadis worden tot het einde van het seizoen gehuurd.

Bij Elazigspor speelt trouwens een Belgische Turk, Kadir Bekmezci. De 33-jarige middenvelder werd geboren in Seraing en speelde in zijn carrière onder andere voor Eupen en Heusden-Zolder.