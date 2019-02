Politie controleer 41 havenarbeiders op drugs, de resultaten zijn ontnuchterend: “We hebben nochtans een nultolerantie”

Brugge / Zeebrugge - De politie hield donderdagmiddag een drugscontrole bij 41 havenarbeiders in de haven van Zeebrugge. Daarvan testten er maar liefst vijf positief. “Een aantal dat aantoont dat dergelijke acties zeer hard nodig zijn”, klinkt het bij de politie.

Zoals altijd heerste donderdagmiddag in de Zeebrugse haven volle bedrijvigheid. Auto’s reden af en aan en havenarbeiders waren druk in de weer. Maar tussen 13.45 en 18.15 uur trok de politie er een controlepost op aan een van de invalswegen naar de haven.

Operatie Portus, zoals de controleactie genoemd wordt, werd voor het eerst in 2012 gehouden en was donderdag al toe aan de tiende editie. Het gaat om een samenwerking tussen de lokale politie, de scheepvaart- en wegpolitie en de douane. De focus ligt daarbij op het drugsgebruik bij havenarbeiders in het verkeer.

De politie hield havenarbeiders tegen die van of naar het werk kwamen met de wagen en havenarbeiders die tijdens hun uren met een voertuig reden. Er werden 41 wagens en bestuurders gecontroleerd. Daarvan bleken er 22 in aanraking gekomen te zijn met drugs.

Nuttige acties

“Dat zijn de resultaten van een eerste indicatieve test”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “We testen of de arbeiders in contact kwamen met drugs door met een doekje op de handen te wrijven. Het betekent nog altijd niet iemand ook effectief drugs gebruikt heeft. Zeker omdat de wagens waarmee havenarbeiders rijden vaak door verschillende werknemers gebruikt worden hoeft dat cijfer op zich nog niet zo te verbazen.”

Wel opvallend is dan weer dat vijf havenarbeiders ook effectief positief testten op drugs. Dat is goed voor twaalf procent van de gecontroleerde personen.

“Een zeer hoog cijfer”, zegt de woordvoerster. “En ook het bewijs dat zulke acties nuttig zijn.” Het rijbewijs van de vijf personen werd onmiddellijk ingetrokken. Een bestuurder legde ook een positieve ademtest af. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken. Daarnaast werd een proces-verbaal voor drugsbezit en een proces-verbaal voor verboden wapendracht opgesteld. Twee personen bleken ondanks een rijverbod te rijden, een iemand gebruikte zijn gsm achter het stuur en twee arbeiders reden duidelijk te snel en kregen een boete. Acht bestuurders waren dan weer niet in orde met hun boorddocumenten.

Bij Cewez, de Centrale der Werkgevers in Zeebrugge, hadden ze nog niet over de cijfers gehoord.

Directeur Guy Benedictus spreekt zich daarom liever niet uit over de specifieke actie van donderdagmiddag. “Het is wel een feit dat wij een zeer streng alcohol- en drugsbeleidsplan hebben”, zegt hij. “Wij doen al het mogelijk om de haven drugsvrij te houden en hanteren daarbij een nultolerantie. Wat iemand thuis doet, is privé, maar als iemand gaat werken moet hij maken dat hij clean is. Niet alleen voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van zijn collega's. Maar in de haven werken meer dan 2.000 arbeiders. Wij doen al het mogelijke, maar blijkbaar zijn er toch nog uitzonderingen.”