Repatriëringsvlucht van Armeense Anna-Maria is geannuleerd

Borgerhout - Anna-Maria Khmoyan (8) en haar gezin worden zaterdag niet gerepatrieerd naar hun thuisland Armenië. “De vlucht werd geannuleerd”, zegt hun advocaat Bruno Soenen. Waarom de repatriëring niet doorgaat, wil hij niet zeggen.

De ouders van de achtjarige Anna-Maria en haar tweejarige zusje waren in 2009 naar België gekomen. Hun asielaanvraag werd afgewezen, net als verschillende regularisatieaanvragen die daarop volgden.

In 2014 kregen ze voor de tweede maal een bevel om het grondgebied te verlaten - het eerste hadden ze genegeerd - en werden ze overgebracht naar een open terugkeerwoning. Een dag later sloegen ze daar op de vlucht, omdat hun arrestatie beangstigend zou zijn geweest.

Psychische problemen

In mei vorig jaar dienden ze nogmaals een regularisatieaanvraag in. Op 8 januari werden de ouders en hun twee kinderen opgepakt in Borgerhout en overgebracht naar het terugkeercentrum 127 bis in Steenokkerzeel. Een kinderpsychiater stelde vast dat Anna-Maria psychische problemen ondervindt door haar verblijf in het gesloten centrum.

Ook vrijdag ondervond ze volgens haar advocaat veel stress met de repatriëringsvlucht in het verschiet. Die werd echter geannuleerd en maandag wordt het gezin opnieuw overgebracht naar een open terugkeerwoning.