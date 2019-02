De Nederlandse doelman Jasper Cillessen heeft vrijdag op training een spierscheur in de rechterkuit opgelopen. Hij zal zo’n zes weken buiten strijd zijn, zo laat zijn club FC Barcelona weten.

De 29-jarige Cillessen is bij Barça in de competitie en Champions League tweede keuze na de Duitser Marc-André ter Stegen. Hij staat wel tussen de palen in de Copa del Rey maar zal door deze blessure de halve finale tegen Real Madrid (6 en 27 februari) missen.