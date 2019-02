Dieven van ‘duurste gitaar’ van het land slaan opnieuw toe

Sint-Niklaas - De dieven die in muziekwinkel Key Music aan de haal gingen met ‘de duurste gitaar van België’ hebben ook toegeslagen in Nederland. Daar werden ze gefilmd terwijl ze twee Gibson-gitaren in een lange regenjas verstopten.

De bekende muziekwinkel Key Music in de Ankerstraat stelde op 13 november vorig jaar vast dat de plaats waar hun Gibson Custom Shop Byrdland-gitaar aan de muur hing, leeg was. Na controle van de camerabeelden bleek dat het peperdure snaarinstrument gestolen was door een man die het van de haak had gehaald, vervolgens onder zijn jas had gestoken en daarna de winkel uitgelopen was.

“Een unieke gitaar met een verkoopwaarde van bijna 9.000 euro”, meldde zaakvoerder Francky Dedeyne van Key Music. “De duurste gitaar van België.”

Verstopt in lange jas

Via sociale media werden er camerabeelden van de dader verspreid en de politie opende een onderzoek. Drie weken later doken de gitaardieven opnieuw op, dit keer in een muziekwinkel in het Nederlandse Dedemsvaart, vlakbij de grens met Duitsland. Daar filmde een bewakingscamera hoe twee mannen twee Gibson-gitaren van ruim 10.000 euro inspecteerden. Buiten beeld werden de instrumenten van de haak genomen en verstopt in de lange zwarte regenjas van één van de daders. Op andere camerabeelden is te zien hoe ze daarna met een witte Volkswagen wegrijden.

Internationale aandacht

De daders bleken dezelfde te zijn als die in Key Music. “Deze mannen worden verdacht van gelijkaardige diefstallen in Amsterdam, Amersfoort en Sint-Niklaas”, meldt de lokale politie van Gelderland en Overijssel. “Als u weet waar ze verblijven of heeft u één van de gestolen gitaren aangeboden gekregen, neem dan meteen contact op.”

Samen met de oproep verspreidde de Nederlandse politie ook de camerabeelden van de daders. Dat zoiets pas in februari gebeurt, twee maanden na de diefstal in Dedemsvaart, heeft een reden. “De beelden werden eerst intern besproken”, aldus de Nederlandse politie. “Aangezien de verdachten ook in België en mogelijk ook in Frankrijk actief zijn, moeten we de zaak internationaal onder de aandacht brengen.”

“Ze weten van aanpakken”

Ook bij Key Music in Sint-Niklaas hebben ze de beelden van de diefstal in de Nederlandse winkel bekeken en verder verspreid. “We gaan er vanuit dat er iets in hun jas werd gemaakt zodat de gestolen gitaren er stevig blijven zitten”, reageert men. “Je ziet op de camerabeelden de gitaren niet eens zitten als ze ermee naar buiten wandelen. Het is hen al meermaals gelukt om op deze manier toe te slaan. Het zijn mannen die duidelijk van aanpakken weten. Bovendien weten deze dieven blijkbaar ook perfect hoe ze alarmen moeten omzeilen.”