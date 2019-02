“Weerkaarten snel veranderd en pessimistischer”: nieuw sneeuwfront op weg naar ons land, opnieuw code geel

Op korte tijd zijn de weerkaarten snel veranderd, zo laat weerman David Dehenauw weten op Twitter. Vannacht en morgen is er op meerdere plaatsen in het land kans op sneeuw of natte sneeuw, er zou lokaal zelfs weer een mooi sneeuwtapijt gevormd kunnen worden.

Weerkaarten snel veranderd en pessimistischer maar zeer uiteenlopend voor vannacht en morgen”, dat schrijft weerman David Dehenauw op Twitter. Volgens Nicolas Roose van Noodweer Benelux was het de afgelopen 24 uur vrij duidelijk: er kwam een neerslagzone met regen op ons land af. Maar die situatie is nu op korte tijd veranderd. Het valt moeilijk te voorspellen waar het dus exact zal sneeuwen en wie enkel regen op zijn dak krijgt, maar in het oosten van het land is de kans op sneeuw bestaande. Het westen zal naar alle waarschijnlijkheid enkel regen krijgen.

“We verwachten vannacht hoofdzakelijk in de Ardennen perioden met sneeuw, maar elders eerder regen”, klinkt het bij het KMI. “Zaterdag schommelden in de meeste streken de temperaturen rond of iets boven het vriespunt en verwachten we smeltende sneeuw of sneeuw. Met uitzondering van het westen is er zaterdag overal kans op een tijdelijke sneeuwlaag van enkele cm.”

Code geel

De kust en de rest van West-Vlaanderen blijven naar alle waarschijnlijkheid gevrijwaard, maar in de rest van het land geldt morgen code geel. In grote delen van Wallonië gaat die vannacht al in, voor Vlaanderen pas vanaf zaterdagochtend.

“Moeilijk te voorspellen”

Ook volgens Nicolas Roose van Noodweer Benelux is de situatie de komende uren moeilijk te voorspellen. “Vannacht speelt een meteorologisch fenomeen genaamd isothermie”, vertelt hij. “Dat houdt in dat regen die vanop grote hoogte valt, koude lucht kan meenemen waardoor hij gaandeweg afkoelt tot eerst natte sneeuw en daarna sneeuw. Maar dat hangt echt af van halve graden Celsius, dus we moeten het echt uur per uur bekijken.”