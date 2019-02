In één week werden 228 verwaarloosde dieren opgevangen, en dat verliep niet altijd zonder problemen: “Zelfs bedreigd met een bijl”

Affligem / Zaventem / Herk-de-Stad / Heusden-Zolder -

Liefst 228 dieren zijn deze week binnengebracht in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder. Allemaal na een inbeslagname door de dienst Dierenwelzijn. Onder de dieren ook 44 schapen die normaal op een vliegtuig richting Midden-Oosten zouden worden gezet. Ze werden onder politiebegeleiding vanuit Zaventem naar Heusden gebracht. “Andere inbeslagnames gebeurden in Herk-de-Stad, Lommel, Zoutleeuw en Affligem”, zegt Rudi Oyen van het VZOC.