Opnieuw staan wandelaars oog in oog met wolf: “We moeten goed beseffen dat de wolven hun territorium uitbreiden”

Opglabbeek -

Een van de twee Limburgse wolven is vrijdagvoormiddag gespot in Solterheide, een natuurgebied in de Oudsbergse Duinengordel. “De wolf keek op, draaide zich rustig om en vertrok”, vertellen wandelaars Miet Camps en haar man Marc vol ongeloof. De pootafdrukken in de sneeuw bewijzen volgens expert Jan Loos dat het wel degelijk om een wolf ging. “Wandelaars houden hun hond in het bos voortaan best aan de lijn”, waarschuwt hij.