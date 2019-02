Drama in Italië: speler verliest bewustzijn na pijnlijke val, ambulance kan niet door want reclameborden staan in de weg

Paniek in de Serie B. Lecce-middenvelder Manuel Scavone maakte na nog geen 20 seconden spelen tegen Ascoli een vreselijke smak na een luchtduel. De 31-jarige Italiaan verloor tijdens een luchtduel het bewustzijn en viel hard neer. Iedereen had de ernst van de situatie snel door en er werd druk teken gedaan voor hulp. De ambulance kon echter niet door vanwege de reclameborden, die door verschillende spelers weggesleept moesten worden. De wedstrijd werd gestaakt, maar Scavone zou wel oké zijn. Hij kwam weer bij bewustzijn en zou in het ziekenhuis ook gesproken hebben.